Музыкант объяснил феномен основателя «Смысловых галлюцинаций» Музыкант Журавлев назвал «Смысловые галлюцинации» настоящей рок-группой

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Музыка группы «Смысловые галлюцинации» отличается особенным гитарным звучанием. Смерть ее основателя Александра Колбасова стала потерей, рассказал NEWS.ru солист рок-группы «Альянс» Игорь Журавлев. По его мнению, уральский коллектив исполняет настоящую рок-музыку.

Мне очень жаль. Мне нравились их песни, говорю совершенно искренне и честно, без ложной комплиментарности. Гитара у них мощно звучит. Мощно, плотно. «Смысловые галлюцинации» — настоящая рок-музыка, — сказал он.

О смерти 50-летнего Колбасова сообщил в соцсетях его коллега по группе Владимир Бурдин. Они вместе выступали с 1989 по 1993 год. По неподтвержденной информации, музыкант в последнее время тяжело болел. У него остались несовершеннолетний сын и супруга.

Колбасов был участником музыкального коллектива с 1989 по 1993 год. В 1990-м группа была принята в Свердловский рок-клуб. Одни из наиболее известных песен группы — «Вечно молодой» и «Розовые очки», которые звучали в фильме «Брат-2», а также «Все в порядке» и «Звездопад».

В декабре скончался советский и российский композитор народный артист СССР Мурад Кажлаев. Автору музыки гимна Дагестана было 92 года. Его похоронили в Махачкале.