Круглосуточное пребывание в четырёх стенах имеет свои плюсы. В самоизоляции можно слушать любимую музыку. Психологи говорят, композиции для карантина тоже нужно выбирать правильно. Некоторые музыкальные жанры усиливают подавленное эмоциональное состояние. Другие, наоборот, дарят радость и гармонию. Также музыка способна провоцировать или угнетать интеллектуальную деятельность.

Философ Платон, живший в VI веке до нашей эры, утверждал, что музыка влияет на душу, тело, интеллект человека. Эту позицию разделяют многие и сегодня. Существует целое направление в медицине — лечение музыкой. Произведениями Моцарта, Вивальди, Чайковского, Шуберта лечат заболевания сердечно-сосудистой системы. Замечено позитивное влияние этих композиций даже на примере животных и растений, они быстрее растут и развиваются.

Классическая музыка благоприятно воздействует на человека, повышает интеллект, гармонизирует внутренний мир, взращивает лучшие качества, рассказала NEWS.ru психолог и музыкант Татьяна Ломаева. Таким же эффектом обладают наложенные на музыку мантры и композиции со звуками природы.

Изучение и понимание классической музыки способствует формированию хорошего музыкального вкуса. Даже произведение, которое играет первоклассник музыкальной школы, более многогранно, чем современная популярная музыка, считает Ломаева.

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Русскую эстраду психолог называет «арт-терапией конкретного исполнителя». Она объясняет, что сейчас наступило время, когда любой человек, даже без музыкального образования, с помощью простейшей программы может написать композицию и незамысловатые стихи. При правильной работе продюсера такой продукт может стать хитом. Она приводит в пример хиты группы «Грибы» и других рэп-исполнителей. Частое прослушивание таких композиций, наоборот, дисгармонизирует внутренний мир и оглупляет человека.

Прослушивая музыку, которую написал конкретный человек, мы чувствуем то же самое, что и он. Чем более глубок был автор, тем более тонкие переживания он нам принёс. Татьяна Ломаева психолог и музыкант психолог и музыкант

Иностранная и отечественная рок-музыка несёт в себе внутренний протест. Её авторы и исполнители нередко психологически застряли в подростковом возрасте и продолжают внутренний бунт против мира, считает психолог. На карантине такие композиции лучше не слушать. Окружающая обстановка и так одобрения не вызывает. Такой музыкальный фон может усилить упаднические настроения. То же самое можно сказать про любую грустную музыку.

Ощущение уверенности в завтрашнем дне можно себе придать, послушав музыку, где есть так называемые «жирные басы», сообщила Татьяна Ломаева. Похожим действием на человеческий организм обладает хип-хоп, он даёт ощущение «собственной крутости», отсутствия преград, говорит психолог.

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Человеку, который находится в творческом поиске или ступил на новый жизненный путь, эксперт рекомендует включить музыку, которую никогда до этого не слушал. Идеально для этого подойдут этнические композиции разных народов мира, где используются аутентичные инструменты. Такая музыка «открывает портал в новое измерение».

Существует категория людей, которым, чтобы настроиться на работу, необходимо послушать любую музыку, сообщает NEWS.ru детский и семейный психолог Ольга Демьяненко. Особенно это актуально для людей-аудиалов, которые воспринимают посредством звуков, тембров, мелодий, громкости. Самые подходящие жанры для этого — классическая музыка, рок-композиции. Они гармонизируют внутренний мир и настраивают на рабочий лад.