Музкритик раскрыл интересную деталь концерта Limp Bizkit в Минске Бабичев: секрет популярности Limp Bizkit заключается в характере Фреда Дерста

Фото: Dave Safley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фред Дерст

Поведение артистов за кулисами может говорить о многом, так, фронтмен американской группы Limp Bizkit Фред Дерст подписал автограф и пообщался с одним из фанатов, который без разрешения прорвался к артисту после концерта в Минске, это говорит о человечности вокалиста nu-metal-коллектива, поделился в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Limp Bizkit стала успешной во многом благодаря характеру Дерста, считает эксперт. Он подчеркнул, что музыканты старой школы очень ценят популярность, которой их наградила судьба.

Хотел бы отметить Фреда за его человечность. <...> За кулисы прорвался человек, что-то он хотел ему либо передать, либо сказать, мы его старались как-то отвадить. <...> При этом Фред, проходя мимо уже после выступления, заинтересовался, подошел, они перекинулись парочкой фраз, что-то подписал. <...> Хорош тот артист, который не устает от этого, — сказал Бабичев.

Он отметил, что Limp Bizkit обладает невероятной энергетикой, этому коллективу удается завести аудиторию чуть ли не с первой песни, на что способны не все музыкальные группы. Критик добавил, что ему удалось поработать с музыкантами LB в Минске в 2010 году во время организации их выступления. Бабичев отметил, что вышеуказанный случай с фанатом произошел именно в Минске.

Ранее Бабичев заявил, что участие финской рок-группы The Rasmus в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году стало для них позором. По его словам, скорее всего, музыканты таким образом хотели напомнить о себе и прорекламировать новый альбом.