Музкритик не исключил исчезновения «целых жанров» из-за закона об ЛГБТ Музкритик Бабичев: из-за закона об ЛГБТ исчезнет жанр театральной буффонады

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Из-за закона об ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) исчезнет жанр театральной буффонады, заявил музыкальный критик Сергей Бабичев в беседе с NEWS.ru. По его словам, мужчины больше не смогут играть женщин. В связи с этим эксперт выступил за разграничение в законе.

Получается, надо отказаться от любого проявления переодеваний. Исчезнет жанр театральной буффонады, переодевания, высмеивания. Мужчины больше не могут играть женских персонажей никогда в жизни. Ни в фильмах, ни в театрах, ни с целью рассмешить, исчезнет гротеск. В законе должно быть разграничение, что можно, что нельзя. Мне кажется, что пропаганда ЛГБТ — это конкретные действия, запреты действий явно интимного характера, где люди конкретно говорят об ориентации и отношении к ней, — заявил Бабичев.

Он также отметил, что самый легкий макияж или намеки на него есть у всех артистов. Теперь они рискуют быть затасканными по судам из-за обвинений в ЛГБТ-пропаганде.

А потом будем удивляться, почему наш шоу-бизнес отстает от мирового уже не на 50 лет, как на данный момент, а лет на 100, — добавил он.

Он напомнил, что участник программы «Городок» Юрий Стоянов построил карьеру на переодевании в женщин, а Михаил Пореченков в сериале «Агент национальной безопасности» посетил тематический клуб. Критик обратил внимание на то, что эти фрагменты раньше показывали без проблем, а теперь их удаляют. Молодежь же никогда не относилась к таким переодеваниям серьезно, добавил музкритик.

Ранее Стоянов пошутил, что играл женские роли в «Городке», потому что Илье Олейникову «категорически нельзя было сбривать усы». По его словам, зрители не видели в этих ролях никакого «трансвестизма», а самому ему не нравилось надевать чулки и бюстгальтер, но он профессионально исполнял свою роль.