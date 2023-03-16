Мужу блогерши Лерчек тоже запретили пользоваться интернетом

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Избрание меры пресечения блогерам Чекалиным, блогер Артем Чекалин

Вслед за супругой мужу блогерши Лерчек Кириллу Чекалину на два месяца запретили пользоваться интернетом, передает Telegram-канал SHOT. Таково было требование прокурора, ведущего дело об отмывании денег и неуплате налогов семейной парой. Мужчина при этом надеется, что вскоре дело будет закрыто.

Надеюсь, что заплатим все, что должны, и все закончится, — заявил Чекалин журналистам.

Воспользоваться телефоном супруги смогут только для того, чтобы вызвать экстренные службы. Также им запрещено общаться со свидетелями.

Telegram-канал сообщает, что семейная пара уже успела обзавестись специальным человеком, который от их имени будет вести социальные сети, хотя и Валерия, и Кирилл уже опубликовали прощальные обращения на своих аккаунтах.

О том, что семью могут лишить доступа к Сети, стало известно ранее из требований прокурора, ведущего дело. Сегодня же стало известно, что у Чекалиной арестовали имущество. Она не имеет доступа к недвижимости, автомобилям и средствам фирмы «Би ФИТ». По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей.