«Мужское государство» добавили в перечень террористов и экстремистов

Группировка «Мужское государство» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) добавлена в официальный перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается в соответствующем перечне на сайте Росфинмониторинга.

Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть, организации: межрегиональное объединение «Мужское государство», — говорится в перечне.

Министерство юстиции России ранее внесло межрегиональное объединение «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций. Организация стала 90-й в списке запрещённых в стране.

«Мужское государство» — националистическое сообщество, которое регулярно устраивает кампании травли против людей и компаний, которые не нравятся его основателю Владиславу Позднякову. Призывы к своим сторонникам Поздняков публикует через Telegram-канал.

Из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Позднякова уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола. Последний скандал с «Мужским государством» был связан с рестораном «Тануки», который был атакован сторонниками Позднякова из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ.