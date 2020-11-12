«Мужика нормального пример»: Слепаков написал стихотворение про Дзюбу

https://static.news.ru/photo/bdd342fe-2525-11eb-851f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный российский юморист Семён Слепаков написал стихотворение в поддержку футболиста сборной России и «Зенита» Артёма Дзюбы после скандала с интимным видео, где запечатлён спортсмен.

Слепаков опубликовал стихотворение в своём Instagram. Пост подписан фразой «В поддержку Дзюбы». В стихотворении юморист пишет, что футболист — «мужика нормального пример» и «положительный герой».

Дзюба, все, я думаю, согласны, // Мужика нормального пример: // У него с эрекцией — прекрасно // И не самый маленький размер, — написал Слепаков.

Комик в шутку поставил Дзюбе в вину то, что тот «расплёскивает семя», тогда как в стране в данный момент демографический кризис:

А Артем расплескивает семя, // Наплевав на тяготы страны, // Этого в столь непростое время // Россияне делать не должны.

Как сообщал NEWS.ru, Артёма Дзюбу после публикации скандального видео также поддержали олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин, мастер спорта по конькобежному спорту Светлана Журова, а также обладатель Кубка Стэнли, российский хоккеист команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Сам Дзюба позднее записал видеообращение, в котором сказал, что винит в случившемся только себя. Футболист также поблагодарил всех за поддержку.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Артём Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор. Такое решение было принято с той целью, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста после того, как в Сеть попал интимный ролик с участием нападающего сборной.