Несколько десятилетий назад встретить женщину на руководящий должности можно было достаточно редко. Сегодня же в России представительницы прекрасного пола руководят каждой пятой компанией. Многие из них также занимают лидирующую роль в семье. О том, что чувствуют мужчины, которые перешли под женский контроль, NEWS.ru рассказал психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Представители сильного пола в большинстве своём без восторга относятся к тому, что девушки стали занимать руководящие должности, отмечает специалист. Связано это в первую очередь с увеличением конкуренции. Современным мужчинам теперь приходится соперничать на рынке ещё и с женщинами, а это не всегда легко. Связано это с тем, что представительницы прекрасного пола обладают набором качеств, которым не всегда могут похвастаться мужчины. Они в большинстве своём более усидчивы и сосредоточены, а также реже отвлекаются на посторонние дела во время работы, отмечает клинический психолог. Кроме того, среди девушек — особенно занимающих руководящие должности — реже встречается склонность к алкоголю.

Мужчине, руководителем которого является представитель сильного пола, легче смириться с тем, что существует «альфа-самец» и он должен ему подчиняться. А вот принять тот факт, что иерархия меняется и сильнее может быть «альфа-самка» для многих уже тяжело.

Многим мужчинам не просто подчиняться женщине. Некоторые до сих пор считают, что они выше просто по праву рождения. К сожалению, отделаться от стереотипов людям не просто. Однако, если раньше можно было сказать «молчи женщина, ты ничего не понимаешь», то сейчас это не работает, потому что представительницы прекрасного пола многих направлениях стали куда более успешны чем мужчины Валентин Денисов-Мельников психолог-сексолог психолог-сексолог

Большинству мужчин, по словам эксперта, проще иметь дело с представителями своего пола. Они обладают более схожими качествами, интересами и мировоззрением. Представители сильного пола могут решить многие вопросы, собравшись в бане или в баре. С коллегами женского пола провести так время чаще всего не получится, поэтому работникам приходится в общении с ними проявлять свои профессиональные качества.

Девушки на руководящих должностях, в свою очередь, проявляют большую лояльность по отношению к мужчинам — с ними легче договориться. А в женщинах, как в представительницах своего рода, они видят конкуренток и соответственно зачастую проявляют к ним повышенную требовательность. Однако обратная ситуация наблюдается, если руководительница является феминисткой.

Лидерство в семье

Сегодня семья, в которой женщина принимает на себя роль главы, — очень частое явление. Во-первых, это связано с тем, что представительницы прекрасного пола более ответственны и умеют лучше просчитывать ситуацию наперёд. Во-вторых, — многие мужчины сегодня и не претендуют на лидирующую роль в семье, считает Денисов-Мельников.

Как правило, представители сильного пола, которые воспитывались матерями в условиях гиперопеки, привыкли, что те или иные вопросы за них решает другой человек. По этой причине им нравится, когда супруга занимает роль главы. Однако, женщин такое положение дел зачастую не устраивает. Сегодня многие из них, отмечает сексолог, жалуются на то, что не могут найти партнёра, способного принимать решения и брать на себя ответственность.

Зачастую женщины занимают позицию главы не по собственному желанию. Они вынуждены это делать, потому что в противном случае лидера в отношениях и вовсе не будет, — заявил Денисов-Мельников.

Мужчины чаще всего понимают — за то, что они возлагают на себя ответственность за семейные вопросы им никто не заплатит. По этой причине главенство женщины в семье они переносят намного спокойнее, чем её лидерство в профессиональной сфере.

На работе руководитель имеет большую зарплату и порой перекладывает свои обязанности на подчинённых. Это беспокоит мужчину. А распределение ролей в семье ему зачастую не так важно, — заявил клинический психолог.

Ранее NEWS.ru писал о том, что роль представительниц прекрасного пола в обществе с каждом годом меняется — они всё чаще выбирают партнёрские отношения с противоположным полом и «мужские» профессии. Если в девяностые годы почти все автомобилисты были мужчинами, то сегодня 40–50% людей за рулём — женщины.