https://static.news.ru/photo/b43bb8b2-6107-11ea-932f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Количество микрозаймов, взятых российскими мужчинами на подарки 8 Международному женскому дню, по сравнению с показателями 2019 года выросло на 4%. Об этом 8 марта сообщили специалисты финансового маркетплейса «Юником24».

Эксперты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что в преддверии праздника микрозаймы на подарки оформили 260 тысяч российских мужчин. Общая сумма долга — 2,5-2,7 млрд рублей. В прошлом году микрозаймы оформили на десять тысяч мужчин меньше. Сумма же равнялась двум млрд рублей.

Ряд заёмщиков, оформляющих займы в марте, часть суммы потратят на подарок, а вторую — на другие нужды. Как подчеркнули эксперты компании Moneyman, средний размер ссуды составил 19,3 тысячи рублей. Самыми щедрыми в этом отношении оказались представители сильного пола из Санкт-Петербурга. В среднем в преддверии 8 Марта они заняли по 22,4 тысячи рублей, передаёт РИА Новости.

При этом член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Виктор Семендуев заявил, что более половины женщин не очень хорошо относятся к подаркам, купленным в кредит.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты по этикету и флорист рассказали, какие подарки стоит дарить женщинам на Международный женский день.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова поделилась, что из цветов чаще всего на 8 Марта покупают розы и тюльпаны, однако эксперт отметила, что стоит обратить внимание на небольшие композиции.