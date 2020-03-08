Количество микрозаймов, взятых российскими мужчинами на подарки 8 Международному женскому дню, по сравнению с показателями 2019 года выросло на 4%. Об этом 8 марта сообщили специалисты финансового маркетплейса «Юником24».
Эксперты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что в преддверии праздника микрозаймы на подарки оформили 260 тысяч российских мужчин. Общая сумма долга — 2,5-2,7 млрд рублей. В прошлом году микрозаймы оформили на десять тысяч мужчин меньше. Сумма же равнялась двум млрд рублей.
Ряд заёмщиков, оформляющих займы в марте, часть суммы потратят на подарок, а вторую — на другие нужды. Как подчеркнули эксперты компании Moneyman, средний размер ссуды составил 19,3 тысячи рублей. Самыми щедрыми в этом отношении оказались представители сильного пола из Санкт-Петербурга. В среднем в преддверии 8 Марта они заняли по 22,4 тысячи рублей,
При этом член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Виктор Семендуев заявил, что более половины женщин не очень хорошо относятся к подаркам, купленным в кредит.
Как ранее писал NEWS.ru, эксперты по этикету и флорист рассказали, какие подарки стоит дарить женщинам на Международный женский день.
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова поделилась, что из цветов чаще всего на 8 Марта покупают розы и тюльпаны, однако эксперт отметила, что стоит обратить внимание на небольшие композиции.
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