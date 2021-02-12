Мужчины оказались готовы к служебным романам больше женщин

https://static.news.ru/photo/e75339be-6de0-11eb-bbcc-96000091f725_660.jpg Фото: Noel Hendrickson/moodboard/Global Look Press

Почти половина россиян положительно относятся к близким отношениям с коллегами по работе. При этом мужчин, готовых закрутить служебный роман, почти вдвое больше, чем женщин, следует из результатов проведённого опроса.

Лояльны к таким отношениям 49% участников социологического исследования. При этом 44% из них уточнили, что такие отношения не должны мешать работе, передаёт ТАСС.

Примечательно, что среди женщин и мужчин доля романтиков разная. Только 7% представительниц прекрасного пола готовы обратить внимание на мужчин-коллег. Мужчины же оказались готовы оглядеться по сторонам на работе в 13% случаев.

Характерно, что 60% полагают, что смогут найти компромисс между отношениями и работой, если столкнутся с такой ситуацией, 30% изъявили готовность пожертвовать отношениями и лишь 10% заверили, что выберут любимого человека.

Из 51% участников исследования, негативно оценивающих романы на работе, 30% отметили, что там нужно заниматься исключительно своими обязанностями, а 21% указали на негативные последствия отношений в рабочем коллективе.

Главной проблемой романа с коллегой, по мнению 50% россиян, является то, что домашние конфликты будут сказываться на рабочем процессе, а работа будет перетекать в плоскость личных отношений. Участники опроса также заявили, что не боятся конфликтов с руководством (20%) или увольнения (15%) из-за отношений на рабочем месте, но при этом не хотели бы распространения сплетен среди коллег (43%).

Ещё 12% опрошенных высказали мнение, что служебные романы, по их мнению, ничем не опасны.

Опрос проводился в феврале во всех федеральных округах России. В нём приняли участие более 3,5 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее в ходе аналогичного опроса, как писал NEWS.ru, почти 50% жителей России признались в том, что заводили служебные романы. Однако 84% таких отношений так и не закончились походом в ЗАГС.