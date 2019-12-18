https://static.news.ru/photo/fedade48-2183-11ea-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители помогают мужчинам с покупкой квартиры чаще, чем женщинам. Последние предпочитают покупать жильё на стадии строительства или берут ипотеку.

Согласно опросу «Авито недвижимость» россиянки чаще представителей противоположного пола планируют покупать недвижимость в течение ближайших пяти лет — 80% против 76%. Женщины также обошли мужчин в покупке жилья за последние 10 лет — 56% и 52% соответственно.

При этом представители сильного пола чаще женщин приобретают квартиры не для того, чтобы жить в ней постоянно, а для сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи.

Недостроенное жильё покупают 68% женщин и 57% мужчин. Последние чаще россиянок мечтают о жизни за городом — 6% против 3%. Также они чаще всего покупают недвижимость с помощью родителей, при этом им реже не приходится копить.

Ранее NEWS.ru писал, что число мужчин, обратившихся за два года в Московскую службу психологической помощи населению, выросло на 2%. Чаще всего за консультацией к специалистам приходят люди в возрасте от 35 до 55 лет.