Мужчину задержали в Пулково за нежелание сидеть на мокром кресле в самолете Mash: клиенту лоукостера «Победа» грозит штраф за пересадку с мокрого места на сухое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир рейса Сочи-Петербург пожаловался, что в аэропорту «Пулково» его задержала полиция из-за того, что он отказался лететь на мокром кресле, сообщает Telegram-канал Mash. Над его местом, указанном в билете от лоукостера «Победа», капал кондиционер и он занял свободное кресло. Бортпроводники не смогли убедить его занять мокрое место, согласно купленному билета. Из-за этого мужчине грозит штраф в размере 4 тысяч рублей за нарушение правил нахождения на борту.

В «Победе» не подтверждают факт инцидента, но намерены провести проверку. Пока они пытаются установить конкретную дату и время полета.

Мы пока не понимаем, что это за история, по каким данным. Нам нужна информация, когда и что конкретно случилось. У нас нет пока подтверждения, а написать можно все что угодно. Мы все данные уже запросили, — заявили изданию «Подъем» в «Победе».

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» уберет из описания провоза ручной клади указание на габариты дамской сумки и рюкзака — 36×30×27 см. Такое решение принято после вердикта Верховного суда, который запретил устанавливать такие ограничения.