https://static.news.ru/photo/20dbef04-1e65-11ea-b19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одного из пассажиров рейса Краснодар — Москва не допустили до полёта и привлекли к административной ответственности из-за нецензурной лексики. Об этом журналистам в субботу, 14 декабря, сообщили сотрудники пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Сообщение о хулиганящем пассажире поступило от диспетчера в дежурную часть полиции краснодарского аэропорта.

Уточнялось, что на борту самолёта, вылетающего в Москву, находится выражающийся нецензурной бранью мужчина. На требования экипажа о соблюдении порядка он не реагировал, — приводит АГН «Москва» полученные от ведомства сведения.

Пассажира сняли с рейса и доставили в полицию. В его отношении применено административное наказание по ст. 20.1 ч. 2 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее NEWS.ru писал, что начальницу отдела по молодёжной политике Александру Позднякову могут уволить за нецензурные высказывания. Чиновница использовала мат во время выступления на форуме «Доброволец Ленинградской области».