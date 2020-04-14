Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за поход в магазин

https://static.news.ru/photo/540a6276-7e68-11ea-85bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила о новом штрафе в отношении жителя Москвы. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Он проживает в одной квартире с больным коронавирусной инфекцией.

Мужчина покинул жилое помещение в тот период, когда это запрещено: в течение срока болезни лица, проживающего в квартире, плюс 14 дней после выздоровления этого лица. Гражданин пошёл в «Дикси», — заявили представители суда.

На сегодняшний день в столице вынесено 23 постановления о штрафах в размере 15 тысяч рублей, информирует ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, полицейские отправили домой жительницу Подмосковья и купили ей хлеб.