Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за поход в магазин

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила о новом штрафе в отношении жителя Москвы. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Он проживает в одной квартире с больным коронавирусной инфекцией.
Мужчина покинул жилое помещение в тот период, когда это запрещено: в течение срока болезни лица, проживающего в квартире, плюс 14 дней после выздоровления этого лица. Гражданин пошёл в «Дикси», — заявили представители суда.
На сегодняшний день в столице вынесено 23 постановления о штрафах в размере 15 тысяч рублей,
Как сообщал NEWS.ru, полицейские отправили домой жительницу Подмосковья и купили ей хлеб.
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