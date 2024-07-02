Мужчину арестовали за татуировку о русском военном корабле Суд арестовал мужчину на семь суток за татуировку о русском военном корабле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд арестовал на семь суток Степана Зимина, задержанного после видео с татуировкой про «Русский военный корабль», передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Его признали виновным по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Татуировку я сделал по порыву души. Дураком был, — сказал судье Зимин.

По его словам, татуировку с украинским мемом про русский корабль он сделал два года назад в порыве эмоций и забыл, что она есть. Он пообещал ее скрывать, а после освобождения свести.

Сегодня, 2 июля, сообщалось, что полицейские задержали в Москве мужчину с татуировкой на шее в виде нецензурного выражения в адрес российской армии, в частности украинский мем про русский военный корабль. В отношении него возбуждено административное дело. Задержанный записал видеообращение со словами раскаяния за свой поступок и пообещал ее свести.

До этого Октябрьский районный суд Красноярска отправил под домашний арест до 7 апреля художника Василия Слонова, создавшего куклу-неваляшку с тюремными татуировками и символами «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Слонов проходит по делу о демонстрации экстремистской символики.