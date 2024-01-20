Мужчинам рассказали, какая онкология им угрожает в первую очередь Онколог Пикулин: чаще всего мужчины подвержены раку легких, кожи и простаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчинам в первую очередь угрожает рак легких, рассказал NEWS.ru онколог Сергей Пикулин. Он отметил, что главной причиной развития подобных опухолей является курение — активное и пассивное. Медик подчеркнул, что на втором месте — онкология предстательной железы.

На первом месте у мужчин — рак легкого. Главная причина — курение. В группе риска и пассивные курильщики, так как вдыхание дыма тоже может приводить к развитию рака. К другим причинам развития рака легкого у мужчин относятся хронические болезни легких, генетическая предрасположенность и наличие профессиональных вредностей, — добавил Пикулин.

Эксперт напомнил, что мужчинам старше 45 лет ежегодно следует сдавать анализ крови на уровень ПСА и проводить УЗИ предстательной железы. На третьем месте, заявил Пикулин, — рак кожи.

Третье место это рак кожи. Причина в том, что мужчины находясь на солнце не используют солнцезащитные средства. Самый распространенный вид рака кожи у мужчин — базальноклеточный рак, самые частая его локализация — голова и шея. Для профилактики раз в год нужно посещать дерматолога или онколога, — подытожил Пикулин.

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