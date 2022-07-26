Назван объем пива, способный вырастить женскую грудь у мужчин Пивовар Грант: мужчина должен «утонуть» в пиве, чтобы обзавестись женской грудью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы у мужчины выросла женская грудь, он должен выпить очень много пива, «утонуть» в нем, в переносном смысле этого слова, заявил председатель британского общества независимых пивоваров Бустер Грант. По его словам, содержащиеся в хмеле фитоэстрогены могут снизить количество тестостерона у представителей сильного пола, передает Live 24.

Появление такой «женской груди» может быть связано лишь с некоторыми сортами хмеля. Все последствия в теории могут возникнуть при бесконтрольном употреблении пива. Так что для того чтобы обзавестись женской грудью, мужчине нужно буквально утонуть в пиве, — уточнил Грант.

Согласно исследованиям ученых, злоупотребление пивом среди мужчин может привести к дефициту мужских половых гормонов, так как этот напиток усиливает действие эстрогенов на организм. При нехватке тестостерона мужчины жалуются на усталость, депрессию, апатию и становятся плаксивыми и раздражительными. Однако для женщин этот напиток полезен особенно во время менопаузы, когда девушки испытывают дефицит эстрогена в организме.

Профессор Амстердамского университета Эрик Клаассен ранее рассказал о том, что некоторые особо крепкие сорта пива могут положительно воздействовать на организм и даже продлевать жизнь. Как выяснилось, причина пользы кроется в особом методе производства.