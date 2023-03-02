Мужчинам рассказали, как не ошибиться с подарком на 8 марта Психолог Ланг посоветовал учитывать интересы при выборе подарка на 8 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе подарка на 8 марта для возлюбленной мужчине следует учитывать ее интересы, пояснил руководитель психологического центра Сергей Ланг. В беседе с «Радио 1» он посоветовал внимательно подходить к поискам, чтобы не ошибиться и показать свои чувства. Мужчине следует задавать себе вопрос, что сейчас может порадовать любимую женщину.

Нужно вкладываться и уделять внимание, чтобы подарок был и романтичный, и проявлял любовь. Здесь нужно, конечно, учитывать интересы самой женщины, чем она увлекается, — пояснил специалист.

По словам психолога, подарок маме должен ассоциироваться с уютом. Можно приобрести полезную технику, постельное белье или набор посуды. Ланг отметил, что для коллег следует подбирать чисто символический презент. Такой подход нужен для того, чтобы не пересечь грань рабочих отношений.

Подарок должен быть чисто символический: букет цветов или ручка. Если подарок будет более дорогой, то коллега может подумать, что мужчина на нее имеет какие-то виды. Здесь нужно соблюдать очень тонкую грань, — разъяснил психолог.

Аналитики «Чек индекса» ранее рассказали, что букет к Международному женскому дню будет стоить около трех тысяч рублей. Этот показатель вырос к 2022 году примерно на 10-12%. Мужчин предупредили, что к 8 марта цветы традиционно дорожают из-за повышенного спроса.