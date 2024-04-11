Мужчинам раскрыли, с какого возраста нужно проверяться на рак простаты Уролог Винникова: после 50 лет нужно проверяться на рак простаты ежегодно

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Мужчинам старше 50 лет следует ежегодно проверяться на рак простаты, предупредила врач-уролог Александра Винникова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что обследование стоит проходить, начиная с 45 лет, если рак предстательной железы был у родственников.

Согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, каждому мужчине старше 50 лет нужно ежегодно посещать врача уролога. Если рак предстательной железы был у отца или дяди, обследование необходимо раньше, в 45 лет, — пояснила врач.

Обследование включает анализ крови на уровень общего простатспецифического антигена. В норме его концентрация должна составлять от 2,5 до 4 нг/мл. В случае отклонений от нормы могут потребоваться и другие исследования. Винникова отметила, что регулярные обследования необходимы, так как на ранних стадиях рак простаты никак не проявляется, а его симптомы можно спутать с простатитом. На поздних стадиях онкология проявляется кровью в моче и семенной жидкости, болями и снижением массы тела.

Ранее уролог Алексей Игнатьев рассказал, что первыми симптомами простатита являются боль в пояснице или паху, учащенное или затрудненное мочеиспускание. Он отметил: при остром течении недуга наблюдаются озноб и слабость.