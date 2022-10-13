Мужчинам посоветовали самую модную верхнюю одежду на осень Осенью мужчинам стоит обратить внимание на бомберы, дутые парки и пуховики из нейлона

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При выборе верхней одежды этой осенью мужчинам стоит обратить внимание на бомберы из матовой экокожи и дутые парки прямого кроя, рассказали «Газете.Ru» эксперты популярного в России бренда одежды. Также актуальными остаются пуховики из нейлона — особенно актуальны в этом сезоне будут цвета оттенка хаки и графита, при этом черный цвет по-прежнему остается наиболее практичным и универсальным.

Осенью не утрачивают актуальность бомберы из матовой экокожи. Наиболее практичные модели отличают утепленная подкладка из шерпы или съемная нейлоновая вставка с капюшоном. Куртки-бомберы хорошо сочетаются с фланелевыми рубашками, однотонными и принтованными футболками, джинсами разных посадок, от широких до узких, — пояснили эксперты.

Стилист Ли ранее рассказала, что осеннюю верхнюю одежду стоит покупать на пару размеров больше. По ее словам, в моде будут длинные пальто и плащи трапециевидного фасона, которые визуально удлиняют фигуру. Также осенью стоит выбирать одежду классических пастельных оттенков, благородных цветов типа хаки, бежевого или кофейного и даже яркие вещи оранжевого и красного цвета. Специалист уточнила, что на текущий момент в тренде монохромные образы, а верхняя одежда с коротким рукавом из моды выходит.

Общий тренд для верхней одежды — это минимализм, заявила Ли. По ее словам, чем проще изделие, тем лучше, однако не стоит забывать про акцентные элементы: пуговицы на рукавах, пояс, отложной воротник или летящая кокетка.