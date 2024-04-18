Психолог объяснила мужчинам, как распознать в женщине стерву Клинический психолог Тум: стерва выдает себя холодным, но искусным флиртом

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Стервозные женщины из-за неудачных отношений могут быть враждебно настроены к мужчинам, рассказала NEWS.ru клинический психолог Майя Тум. При этом эксперт отметила, что подобные личности, несмотря на образ «Снежная королева», знают, как соблазнить представителей противоположного пола.

Стервы — это женщины, которые сильно обожглись, выбрали образ «Снежная королева». Могут быть враждебны к мужчинам. Они расчетливы, не портят свою жизнь истериками. Их отличительные особенности — они знают себе цену и всегда выбирают себя и свои интересы. Их нелегко завоевать, что подогревает интерес завоевателей, они выдержанны в общении, умны, знают подход к мужчинам, секреты соблазнения и флирта, — добавила Тум.

Как подчеркнула психолог, стервы являются более стабильными партнерами, но рядом с ними «всегда будет фон ее превосходства». Тум напомнила: если мужчина перестанет приносить пользу, она легко его бросит.

Реакция на боль у такой женщины не истерика, но проявление жесткости характера. Могут быть жестокими и даже подлыми. Часто в стервах сидит добрая истеричка, которую не поняли и злоупотребили ее открытостью. Мужчинам следует знать, что любовь способна раскрывать самые прекрасные качества в любых личностях, в то время как плохое отношение может создать жестокую стерву, — подытожила Тум.

Клинический психолог Анастасия Кардиакос ранее научила, как справляться со стрессом, гневом и другими эмоциями. По ее словам, нужно уметь их определять и выражать. Например, можно записать эти эмоции на бумаге, а затем сжечь. Также помогает дневник эмоций.