Мужчинам объяснили, как не стать «запасным вариантом» для девушки Психолог Левин посоветовал мужчинам обратить внимание на частые отмены встреч девушкой

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Частые отмены встреч со стороны девушки могут оказаться одним из скрытых признаков для мужчины, что он является «запасным вариантом», предупредил профессор психологии Айрин Левин. Он уточнил, что обычно в такой ситуации возлюбленная не будет искать себе оправданий, не предложит взамен другого варианта провести время и не будет испытывать раскаяния. Кроме того, об этом обычно не предупреждают заранее, а ставят перед фактом. Психолог посоветовал мужчинам честно попытаться поговорить на эту тему, уточняет LIFE.ru.

Специалист отметил, что двойную жизнь женщины и мужчины чаще всего ведут из-за внутренних страхов и проблем с самооценкой, а не из-за циничности. По его словам, отношения с одним человеком эксклюзивные, и в случае расставания человек испытывает больше боли, чем когда у него уже есть «план Б».

Отношения с одним человеком эксклюзивные, в них больше вкладывается, и боль при расставании в таком случае более ощутима. Поэтому некоторые, чтобы подстраховаться, заводят себе несколько парней. Потом, если что-то пойдет не так, она скажет: «Для меня это было не особо важно», — пояснил эксперт.

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Еще одним тревожным звонком для мужчины может стать нежелание девушки знакомить его с друзьями. Психолог объясняет это тем, что так будет проще разорвать все связи в случае расставания. Кроме того, социальное окружение возлюбленной может даже не быть в курсе ее отношений. В таких ситуациях не стоит пытаться найти знакомых девушки через соцсети: чаще всего действительно близкие друзья могут оказаться скрыты.

Психолог советует также не сильно радоваться в том случае, если девушка пишет первой и проявляет инициативу. Есть вероятность, что она может делать это от скуки. При этом Левин рекомендует в данном вопросе исходить из контекста отношений и не строить лишних подозрений.

Психолог уточнил, что стоит присмотреться к поведению девушки на свидании. Если она постоянно сидит в телефоне, это может означать, что ей скучно с потенциальным партнером. Есть и второе объяснение такому поведению: она может в этот момент переписываться с другим.

Готовность расстаться при первых трудностях говорит о незаинтересованности девушки в отношениях. По словам психолога, она не будет тратить время и энергию, чтобы наладить общение с «запасным вариантом».

Когда женщина встречается более чем с одним человеком одновременно, она менее уязвима, потому что, если что-то пойдет не так в одних отношениях, она может вернуться к другим, — заключил Левин.

Бизнес-коуч Юлия Че ранее рассказала, что частая подмена фактов при общении может говорить о попытках манипулировать. По ее словам, признаками манипулятора являются попытки перехватить инициативу и нежелание прямо отвечать на вопросы.