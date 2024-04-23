Мужчинам назвали стопроцентные признаки женской измены Психолог Елисеева: абсолютным признаком измены жены является переписка с другим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Стопроцентными признаками измены жены являются ее признание, откровенная переписка с другим мужчиной, а также если супруг застал ее за поцелуем или интимной связью с любовником, рассказала NEWS.ru психолог Ольга Елисеева. По ее словам, остальные «симптомы» могут быть надуманными.

Признаки измены жены, связанные с реальностью: она в этом призналась, есть интимные переписки с другим, вы их видели, вы застали ее за поцелуем или интимной связью с другим. Все остальное может быть иллюзией, надуманными подозрениями, симптомами проблем в паре, не связанных с изменами, — добавила эксперт.

Ранее семейный психолог Ирина Канищева заявила, что чаще всего женщины обращаются за психологической помощью из-за низкой самооценки, трудностей в общении и негативного травмирующего опыта. Специалист уточнила, что неуверенность часто мешает построить здоровые отношения.

Канищева отметила, что общение является ключевым элементом здорового взаимодействия с окружающими. В связи с этим важно учиться выражать свои мысли и чувства конструктивно, а также слышать партнера. Тем временем негативный опыт влияет на способность женщины строить отношения. Часто травматические события оставляют отпечаток на психике.