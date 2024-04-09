Мужчинам назвали самые неудачные идеи для первого свидания Психолог Корнилова посоветовала не есть шаурму на первом свидании

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Есть шаурму на первом свидании является одной из самых неудачных идей, уверена психолог Яна Корнилова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист пояснила, что девушка может начать воспринимать потенциального партнера как «неряху и жмота». Кроме того, из-за шаурмы может возникнуть неприятный запах.

Свидание с шаурмой выставит вас неряхой и жмотом, который не готов потратиться на любимую. <...> Во время первой встречи мы еще идеализируем партнера. Поэтому если вы испачкаетесь в соусе, то шанс на отношения упадет. Подумайте, что важнее: шаурма и одиночество или любовь, — пояснила психолог.

По тем же причинам на первом свидании не стоит посещать заведения, где нужно есть руками. Так, лучше отказаться от похода в бургерную или пиццерию. Не лучшей идеей будет и прогулка в парке. Как пояснила Корнилова, у потенциальных партнеров не будет возможности сблизиться. Из-за этого первое свидание может стать последним.

Психолог Ольга Романив ранее рассказала, что не стоит пытаться изменить интересы и хобби партнера, чтобы не испортить отношения. По ее словам, разнообразие хобби делает отношения более увлекательными. Важно уважать интересы возлюбленного и поддерживать его.