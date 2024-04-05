Мужчинам назвали элементарные способы избежать простатита Онколог Пикулин: бег и регулярная половая жизнь спасут мужчин от простатита

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Профилактикой простатита являются занятия бегом, плаванием, а также выполнение упражнения Кегеля, рассказал NEWS.ru онколог Сергей Пикулин. Медик отметил: огромный вклад в здоровье простаты вносит регулярная половая жизнь.

Главная профилактика простатита — бег, плавание, упражнение Кегеля и регулярная половая жизнь, — добавил Пикулин.

Ранее уролог Алексей Игнатьев рассказал NEWS.ru, что первыми симптомами простатита являются боль в пояснице или паху, учащенное или затрудненное мочеиспускание. Он отметил: при остром течении недуга наблюдаются озноб и слабость.

Диетолог Елена Соломатина накануне рассказала, что устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность мужских половых клеток. По ее словам, это связано с тем, что в продукте содержится много цинка.

Она добавила, что мужской фертильности также способствует содержащийся в устрицах селен. Однако частое употребление в пищу моллюсков может привести к белковому отравлению, предупредила Соломатина. Вместе с тем диетолог напомнила, что из-за высокого содержания влаги и белка устрицы быстро портятся.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что употребление шампанского пагубно влияет на репродуктивную систему мужчин.