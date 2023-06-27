Мужчинам назвали главный симптом хламидиоза Гинеколог Близнюк: хламидиоз у мужчин проявляется покраснением головки члена и зудом

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Главным симптомом хламидиоза мужчин является покраснение головки члена, где находится выход мочеиспускательного канала, так как инфекция поражает уретру, рассказала NEWS.ru гинеколог Елена Близнюк. Медик отметила, что пациентов также беспокоят выделения и зуд.

Основной симптом хламидиоза у мужчин — покраснение головки полового члена, где находится выход мочеиспускательного канала, так как хламидии поражают уретру, могут появиться выделения и зуд при мочеиспускании. Симптомы хламидиоза обычно появляются через 8–10 суток после полового акта, в ходе которого произошло заражение, — подчеркнула врач.

По ее словам, запущенный хламидиоз у мужчин дает осложнения в виде спаечных процессов в мочеиспускательном канале, что может вызвать затруднения при мочеиспускании.

А если инфекция будет распространяться дальше, к воспалению придатков яичка, то это негативно повлияет на репродуктивную функцию, — заявила эксперт.

Ранее Близнюк рассказала NEWS.ru, что симптомами первичного и вторичного сифилиса являются твердый шанкр и высыпания по всему телу соответственно. Она отметила, что шанкр позже покрывается корочкой, превращаясь в безболезненную язву. По ее словам, заражение чаще всего происходит половым путем, через поврежденные слизистые оболочки, в том числе при поцелуях.