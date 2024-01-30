Мужчинам назвали главные причины возникновения простатита Уролог Богатырев: хроническое воспаление может привести к простатиту

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Хроническое воспаление в области малого таза может привести к возникновению простатита, предупредил врач-уролог Артур Богатырев. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что также заболевание может развиться на фоне напряжения и спазма мышц в малом тазу. Среди факторов появления небактериального простатита выделяют стресс, депрессию, нервные нарушения и гормональные изменения.

[Небактериальный простатит] может возникнуть при наличии хронического воспаления в области малого таза, которое может развиться по разным причинам, среди которых — повреждение тканей, аутоиммунные реакции, неврологические нарушения. Кроме того, боль и дискомфорт, характерные для небактериального простатита, может вызвать напряжение и спазмы мышц в малом тазу, — пояснил уролог.

Вызвать небактериальный простатит могут травмы в области малого таза, атеросклероз, варикоз и нарушение оттока крови. Богатырев добавил, что наиболее распространенной формой заболевания является бактериальный простатит. Он появляется из-за попадания в предстательную железу бактерий и инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, отсутствие регулярной половой жизни может привести к застойному простатиту.

Андролог-уролог Батор Гончиков ранее предупредил, что простатит, эпидидимит, варикоцеле и ряд других заболеваний мужской половой системы являются противопоказаниями для посещения сауны. Он пояснил, что высокие температуры провоцируют обострение этих болезней.