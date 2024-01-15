Мужчинам дали советы по питанию, которые помогут сохранить здоровье Врач Алендеев посоветовал мужчинам исключить из рациона простые углеводы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сохранить здоровье, мужчинам следует исключить или минимизировать потребление простых углеводов и соевых продуктов, которые содержат аналог женского гормона, посоветовал врач общей практики Сергей Алендеев. В беседе с «Царьградом» специалист уточнили, что стоит отказаться от растворимого кофе, копченостей, газированных напитков и алкоголя.

Во вред пойдут простые углеводы, соевые продукты, растворимый кофе и содержащийся в нем кофеин, копчености, цельное молоко, дрожжевой хлеб, газированные напитки, поваренная соль. Чрезмерное употребление алкоголя, в том числе пива, также не будет полезным, — отметил врач.

По его словам, важно не пропускать завтрак. Если есть с утра не хочется, то стоит попробовать вставать на час раньше и выпивать стакан воды. Это поможет запустить работу организма. Кроме того, нельзя употреблять больше калорий, чем планируется потратить. Алендеев уточнил, что это чревато сосудистыми заболеваниями, патологиями опорно-двигательного аппарата и сексуальными проблемами. Врач посоветовал добавить в рацион жирную рыбу, постную говядину и томаты.

Терапевт Наталья Зубарева ранее предупредила, что употребление жареной пищи может негативно отразиться на работе сердца. По ее словам, привычка питаться такой пищей повышает риски развития сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии.