Мужчинам дали совет, как быстро нарастить бицепс Тренер Панов посоветовал увеличить долю белка для быстрого наращивания бицепса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы быстро нарастить бицепс, необходимо сбалансировать питание и увеличить долю получаемого белка, посоветовал тренер Руслан Панов. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что для лучшего эффекта можно употреблять перед тренировкой белковые добавки, так как они усваиваются лучше тех, которые человек получает из пищи.

Питание должно быть сбалансированным, но с увеличением получаемой доли белка. Он — основной строительный материал для роста мышечного волокна. Перед тренировкой неплохо потреблять белковые добавки, так как они усваиваются в большем количестве, чем из пищи, — пояснил эксперт.

Кроме того, для наращивания мышц нужно правильно восстанавливаться. После тренировки эксперт советует делать самомассаж и растягивать бицепс в максимальной амплитуде. Это позволит снять напряжение и подготовиться к дальнейшему выполнению упражнений.

Панов отметил, что перед тренировкой следует разогреть мышцы. Для быстрого эффекта от упражнений эксперт рекомендует увеличивать вес между подходами.

Предварительно разогрев на малых весах бицепс, тренировать можно двумя основными алгоритмами: в течение тренировки увеличивать веса от подхода к подходу, а также — начинать с критического веса, постепенно его уменьшая. Микротравмы будут обрастать новыми мышечными клетками, — объяснил тренер.

Он отметил, что лучше отказаться от фармакологического способа нарастить бицепс в пользу спортивных упражнений. Кроме того, стоит избегать экстремальных тренировок, так как они могут оказаться опасны для здоровья.

Ранее Панов рассказал, что силовые тренировки могут навредить эрекции, если человек ведет сидячий образ жизни. Он пояснил, что это связано с отсутствием тонуса в мышцах.