Мужчина застрелил лайку из карабина в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина застрелил карело-финскую лайку из карабина в Подмосковье, сообщает Telegram-канал SHOT. Свой поступок он объяснил тем, что собака искусала его 14-летнего сына-инвалида.

Хозяин лайки по имени Александр рассказал, что купил щенка шесть лет назад за 15 тысяч рублей. По его словам, все это время пес по имени Бой жил с ним, однако во время одной из прогулок по лесу лайка учуяла чей-то запах и убежала. Позже Александр услышал несколько выстрелов недалеко от своего дома, а когда подбежал к месту, увидел соседа Юрия с охотничьим ружьем. Рядом лежало тело собаки.

Как рассказал Александр, 14-летний сын Юрия хотел погладить лайку, но та прикусила его руку. Сам Юрий сообщил, что ему пришлось выстрелить в пса, потому что он накинулся на его сына, больного эпилепсией, а затем якобы и на него. Между тем хозяин собаки уверяет, что Бой не был агрессивным и его застрелили точно не в целях самообороны. Мужчина написал заявление в полицию и будет добиваться, чтобы Юрия привлекли к ответственности за жестокое обращение с животным.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала жителя многоэтажки, который убил собаку своих соседей. Мужчина, проживающий на 11-м этаже, хотел выйти в аптеку за лекарствами для жены, однако в подъезде на него набросился пес породы американский булли. Он гулял там без поводка и намордника.

До этого владельцам животного уже делали замечания по поводу содержания питомца и его поведения. Однако на просьбы надевать на собаку намордник владельцы отвечали, что уже покупали девайс, но пес его съел.