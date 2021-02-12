Мужчина залез на дерево возле суда, где идёт заседание по делу Навального

Неизвестный мужчина забрался на дерево возле здания Бабушкинского районного суда Москвы, где проходит заседание по делу политика Алексея Навального о клевете.
Он взял мегафон и начал призывать людей на протесты. Кроме того, он выразил сожаление, что не был в космосе.
Тех, кто испугается выйти [на протесты], я объявляю трусами, предателями и изменниками своего гражданского долга, — кричал он.
В результате к дереву подошли полицейские, мужчина слез и его отвели в автозак, передаёт корреспондент NEWS.ru.
Слушания по делу Навального начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.
В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.
Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.