Мужчина залез на дерево возле суда, где идёт заседание по делу Навального

https://static.news.ru/photo/b10645e8-6d29-11eb-9b18-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный мужчина забрался на дерево возле здания Бабушкинского районного суда Москвы, где проходит заседание по делу политика Алексея Навального о клевете.

Он взял мегафон и начал призывать людей на протесты. Кроме того, он выразил сожаление, что не был в космосе.

Тех, кто испугается выйти [на протесты], я объявляю трусами, предателями и изменниками своего гражданского долга, — кричал он.

В результате к дереву подошли полицейские, мужчина слез и его отвели в автозак, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Слушания по делу Навального начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.