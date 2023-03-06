Мужчина выстрелил в мать возлюбленной-изменщицы и взорвал гранату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новокузнецка узнал об измене сожительницы, выстрелил в ее мать, а потом взорвал в ее квартире гранату, передает Telegram-канал Mash Siberia. Граната была самодельной. Сам 65-летний мужчина погиб, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По словам очевидцев, мужчина узнав об измене возлюбленной, пришел разбираться к ней в квартиру в одном из домов на улице Советской Армии. Однако даму сердца дома он не застал, но в квартире была ее 70-летняя мать. Мужчина выстрелил в нее.

После он взорвал гранату. Начался пожар, вылетели стекла. Жители вызвали МЧС. Огонь потушили, пожилую женщину госпитализировали с ожогами. Предварительно, пожар вспыхнул из-за горючей жидкости, — пишет Mash Siberia.

Ранее в Омске мужчина из ревности облил спиртом свою сожительницу и поджег. Драма разыгралась в ночь на 28 января, спустя неделю женщина скончалась в больнице от полученных ожогов. Подозреваемый задержан, им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

Женщина получила обширные ожоги лица, головы и шеи. Врачи боролись за ее жизнь, но 6 февраля она скончалась. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Расследование дела продолжается.