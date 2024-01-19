Мужчина украл упавший на рельсы телефон пассажира метро и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция московского метрополитена задержала мужчину, который украл упавший на рельсы телефон одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Полицией столичного метро задержан мужчина, который похитил упавший на рельсы телефон пассажира. <...> Следователем УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 25-летний приезжий мужчина. Когда владелец гаджета пошел за помощью, мужчина спустился на рельсы, забрал телефон и скрылся с места происшествия. По данным правоохранителей, ущерб оценили в 40 тысяч рублей, сейчас смартфон изъят, в скором времени его передадут хозяину.

Ранее пассажир столичного метро развязал словесный конфликт с двумя мужчинами, после чего ранил их ножом. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Инициатор конфликта сначала попытался сбежать с места преступления, но оперативно был задержан правоохранителями. В его отношении возбудили уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы до семи лет.