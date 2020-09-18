Мужчина сломал ноги прохожему за критику его брюк

https://static.news.ru/photo/474582d0-f9d0-11ea-9f20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как житель Краснодара не оценил цвет штанов незнакомца и нагрубил ему, тот избил обидчика и переломал ему ноги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Потерпевшего пришлось госпитализировать с закрытыми переломами обеих конечностей. После инцидента нападавший признался в содеянном и поведал правоохранителям, почему так поступил. Дело оказалось в том, что высказавшийся о его брюках краснодарец был пьян и некорректно прокомментировал его одежду.

Полицейские задержали нападавшего. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина может отправиться за решётку на срок до 12 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее пьяные россиянки травмировали турецкую медсестру шлёпанцем.