Мужчина сделал предложение возлюбленной на борту самолета в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажир рейса Санкт-Петербург — Новосибирск сделал возлюбленной предложение на борту самолета в новогоднюю ночь, пишет Telegram-канал «78 | Новости». Как передает канал, лайнер вылетел из Пулково вечером 31 декабря, а приземлился в Новосибирске уже 1 января 2024 года.

Бортпроводник по громкой связи объявила, что один из пассажиров предлагает своей девушке стать его женой. После этого мужчина достал кольцо и вручил его возлюбленной. Девушка ответила согласием, а находящиеся на борту люди поаплодировали паре.

Ранее молодой человек сделал предложение своей возлюбленной в московском метрополитене. На опубликованных кадрах видно, что перед этим он организовал для нее импровизированный ужин, накрыв прямо на станции стол с фруктами и бутылкой вина. Девушка оценила старания жениха и приняла от него кольцо.

В подмосковных Люберцах мужчина сделал предложение своей избраннице во время школьной линейки 1 сентября. Девушка в День знаний привела свою дочь в первый класс томилинской гимназии. Ее возлюбленный попросил микрофон, вышел в центр спортивной площадки, встал на колени и сделал предложение. Она ответила согласием, после чего пара под овации обнялась.