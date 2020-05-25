Мужчина с коронавирусом заселился в один из столичных хостелов

Кузьминская межрайонная прокуратура города Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела. Причиной стал факт нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
Мужчина, который заболел коронавирусом, при выписке из больницы предоставил недостоверную информацию о своём адресе проживания. Он заселился в один из столичных хостелов. Возникла угроза заражения остальных постояльцев,
На данный момент положительный результат теста на COVID-19 выявили у двух жильцов. Прокуратура объявила генеральному директору хостела предостережение.
Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура выявила новые фейки об искусственном происхождении коронавируса.
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