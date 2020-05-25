Мужчина с коронавирусом заселился в один из столичных хостелов

https://static.news.ru/photo/41df6576-9eb4-11ea-96ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Кузьминская межрайонная прокуратура города Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела. Причиной стал факт нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Мужчина, который заболел коронавирусом, при выписке из больницы предоставил недостоверную информацию о своём адресе проживания. Он заселился в один из столичных хостелов. Возникла угроза заражения остальных постояльцев, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

На данный момент положительный результат теста на COVID-19 выявили у двух жильцов. Прокуратура объявила генеральному директору хостела предостережение.

Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура выявила новые фейки об искусственном происхождении коронавируса.