Очевидцы засняли на видео издевательство над собакой в Москве. На киевском шоссе мужчина на автомобиле тащил привязанного к транспортному средству алабая.
На кадрах видно, как собака еле поспевая переставляет лапы за движущимся автомобилем. Спустя какое-то время животное падает, несмотря на это водитель продолжает движение. На этом съемка прерывается. Случайные очевидцы преградили путь автомобилю. А в ответ на это водитель начал возмущаться с требованием не вмешиваться.
Позже стало известно, что мужчину, который тащил пса по дороге, зовут Бареян Погосик. При этом он не являлся хозяином животного и сообщил, что собака принадлежит его другу. Свой поступок он объяснил тем, что алабай вел себя агрессивно и он не мог посадить его в салон. Не придумав ничего лучше, он решил выйти из ситуации таким образом.
Со слов учредителя организации «Зооправо» Анастасии Федюниной, не сумев забрать собаку с места происшествия, Погосик передал ее зоозащитникам, написав расписку. В этот же вечер активистам начали поступать угрозы с требованием вернуть алабая.
скриншот instagram.com/zoopravo
18 августа сотрудники центра «АлабайХэлп», выложили результаты обследования Зафира, такое новое имя они дали собаке. По словам работников у пса запущенные травмы. Также есть подозрение, что у алабая суставной перелом и артроз.
Хозяева говорят, что хотят забрать собаку назад, но, честно говоря, я не понимаю, как можно вернуть таким хозяевам собаку. За ней не ухаживали и не следили. Хозяин, который может позволить так обращаться с собакой, честно говоря для меня не хозяин, — заключила зоозащитница Ольга Орлова.
Редакция News.ru надеется, что для Зафира, всё самое страшное уже закончилось. В центре «АлабайХэлп» выстроилась целая очередь из желающих забрать питомца домой.