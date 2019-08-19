Очевидцы засняли на видео издевательство над собакой в Москве. На киевском шоссе мужчина на автомобиле тащил привязанного к транспортному средству алабая.

На кадрах видно, как собака еле поспевая переставляет лапы за движущимся автомобилем. Спустя какое-то время животное падает, несмотря на это водитель продолжает движение. На этом съемка прерывается. Случайные очевидцы преградили путь автомобилю. А в ответ на это водитель начал возмущаться с требованием не вмешиваться.

Позже стало известно, что мужчину, который тащил пса по дороге, зовут Бареян Погосик. При этом он не являлся хозяином животного и сообщил, что собака принадлежит его другу. Свой поступок он объяснил тем, что алабай вел себя агрессивно и он не мог посадить его в салон. Не придумав ничего лучше, он решил выйти из ситуации таким образом.

До того как на место инцидента приехали зоозащитники, мужчина пытался скрыться вместе с собакой, вызвав на место эвакуатор. Однако животное не поддалось на уловку мучителя.

Со слов учредителя организации «Зооправо» Анастасии Федюниной, не сумев забрать собаку с места происшествия, Погосик передал ее зоозащитникам, написав расписку. В этот же вечер активистам начали поступать угрозы с требованием вернуть алабая.

скриншот instagram.com/zoopravo

18 августа сотрудники центра «АлабайХэлп», выложили результаты обследования Зафира, такое новое имя они дали собаке. По словам работников у пса запущенные травмы. Также есть подозрение, что у алабая суставной перелом и артроз.

Кроме этого у собаки обнаружили несколько липом. Все это говорит о запущенном состоянии питомца, за котором не следили надлежащем образом.

В ГУ МВД по Москве заявили, что по факту инцидента проводится проверка, сообщает Москва 24.

Ярослав Нилов депутат государственной думы в комментарии News.ru ответил, что человек, который так обращается с собакой это просто бездушная и бессердечная личность, у которой непонятно что в голове.

Вряд ли бы они так же сделали со своим родственником, а беззащитную собаку можно, — возмущается собеседник.

Нилов отметил, что он вместе с зоозащитниками и дальше будет прорабатывать законопроект защищающий животных.

Уже сейчас этого человека можно привлечь к уголовной ответственности за то что он издевался над домашним животным, — заключил депутат.

Матвей Цзен, адвокат по уголовным делам, не согласен с предыдущим собеседником, в том что уголовное дело должны завести.

Скорее всего уголовное дело возбудить не смогут. Нужно доказать, что травмы были получены в результате издевательств. Тут, к счастью, собака не получила травм, — отмечает эксперт.

Цзен заметил, что чтобы хозяева могли забрать животное обратно, они должны будут доказать что это их питомиц. Как правило это делается через суд.

Нужно предъявить хотя-бы ветеринарный паспорт. Однако насколько я знаю, у этих людей никаких подтверждений о том, что это их собака нет, — рассказал Цзен.

Адвокат отметил, что в данном случае речь идет о вопиющей безграмотности хозяина и его друга. По словам эксперта, люди не знали что делать с собакой.

Настоящие хозяева алабая, посылают гонцов, однако сами на связь с зоозащитниками не выходят.

Хозяева говорят, что хотят забрать собаку назад, но, честно говоря, я не понимаю, как можно вернуть таким хозяевам собаку. За ней не ухаживали и не следили. Хозяин, который может позволить так обращаться с собакой, честно говоря для меня не хозяин, — заключила зоозащитница Ольга Орлова.

Редакция News.ru надеется, что для Зафира, всё самое страшное уже закончилось. В центре «АлабайХэлп» выстроилась целая очередь из желающих забрать питомца домой.