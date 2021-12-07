Мужчина попытался прибить свои гениталии к брусчатке на Красной площади

24-летний житель Долгопрудного попытался в ночь на 7 декабря повторить «подвиг» акциониста Петра Павленского и прибить гвоздём свои гениталии к брусчатке на Красной площади. Как пишет РИА Новости, мужчина не успел выполнить задуманное, его задержали полицейские.

Полуобнажённого мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, задержали вечером в понедельник на Красной площади. При себе у него нашли молоток и саморезы, — сказал собеседник агентства.

В отделении полиции задержанный заявил, что проводил обряд со сверхъестественными силами и духи приказали ему пойти и прибить свои гениталии. Место для ритуала также указали потусторонние силы.

Сейчас задержанный находится в психиатрической больнице. Ему грозит наказание за мелкое хулиганство.

Ранее такую акцию на Красной площади устроил художник Павленский. Он известен и другими деяниями: он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой. Также он, например, поджигал дверь здания ФСБ России.

Позже он уехал во Францию, где получил статус беженца во Франции в 2017 году и с тех пор, возможно, заставил французские власти не раз пожалеть об их решении. В октябре 2017-го он поджёг двери Банка Франции, объяснив, что хочет начать «всемирный пожар революций». За это он получил три года тюрьмы, два из которых — условно.