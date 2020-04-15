Мужчина получил огнестрельное ранение на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина в ходе конфликта получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошёл на Окской улице. Пострадавшему оказана медицинская помощь,
Мужчина, который устроил стрельбу, задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данным издания, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как писал NEWS.ru, неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов в квартиру на Воронцовских прудах в Москве.
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