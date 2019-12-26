https://static.news.ru/photo/1950d706-27d7-11ea-b478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Новгородской области попал в больницу, после того как сломал руку. Увидев выписку, пациент очень удивился, так как оказалось, что проводить другие медицинские манипуляции с ним можно только «после родоразрешения».

С переломом руки мужчина пришёл к врачам Боровичской больницы. Они провели операцию, наложили гипс и выписали пострадавшего, сообщил телеграм-канал «Подъём». Уже спустя время мужчина обнаружил под гипсом ожоги, которые оставили медики. Из-за этого рана у него долго гноилась.

Спустя год металлический штифт, вживлённый во время операции, из руки нужно было удалить. Мужчина нашёл выписку из Боровичской больницы и очень удивился, когда обнаружил, что в момент операции находился на 27-й неделе беременности. Мало того, врачи порекомендовали ему не проводить какие-либо манипуляции до родов.

Канал рассказал также, что другая пациентка этого медучреждения в выписном эпикризе увидела, что врачи охарактеризовали её состояние как «клиническую смерть».

Ранее просидевшего два дня в номере одного из отелей Доминиканы с трупом жены россиянина обвинили в убийстве, писал NEWS.ru.