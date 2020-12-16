Мужчина, обидевший врача на пресс-конференции Путина, захотел извиниться

https://static.news.ru/photo/5c8b29b8-4090-11eb-a3ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель села Алакуртти, пожаловавшийся президенту России Владимиру Путину во время его большой пресс-конференции на пожилого врача, намерен извиниться перед женщиной.

На пресс-конференции один из жителей Мурманской области рассказал главе государства, что в селе в амбулатории работает всего один врач общей практики — «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины».

Выяснилось, что «обидчика» зовут Юрий Красновский, и теперь он сожалеет, что сгоряча оскорбил медика.

У нас фельдшер ночью работает как скорая, а днём она берёт мазки на ковид. Если вам или ребёнку днём плохо, то вы должны доставить его в амбулаторию. Там сидит один терапевт — врач общей практики. Бабушка старенькая уже, ей тяжело. А посёлок большой. Медиков нет. Надо ехать в районный центр, — рассказал изданию Life.ru мужчина.

Он отметил, что когда задавал вопрос Путину, был на эмоциях, но не хотел обидеть женщину. Красновский признался, что слова о том, что она «с трудом может отличить геморрой от ангины», прозвучали грубо.

При личной встрече я обязательно извинюсь перед Татьяной Николаевной. Тем более что мы с ней соседи и живём через дом. Я погорячился. Надо было культурнее. Не хотел никого оскорбить. Просто хотел, чтобы на проблему медицины у нас обратили внимание, — подчеркнул мужчина.

Ранее NEWS.ru писал, что пожилая женщина-врач обиделась, когда узнала о поступившей президенту жалобе. Она заявила, что вынуждена работать одна, принимая до 30 человек в день, и «бегать по этажам», после того как уволилась её коллега. А после таких обидных слов она и сама задумалась об увольнении.

Между тем губернатор Мурманской области Андрей Чибис заступился за медика. Он заявил, что её квалификация не вызывает сомнений, а возраст женщины не 86, а 66 лет.

Также стало известно, что Минздрав России направит в село Алакуртти Мурманской области специалиста по организации первичной помощи для устранения проблем с оказанием медицинской помощи. По данным Росздравнадзора, сейчас в Алакуртти с населением в 3,4 тысячи жителей функционирует врачебная амбулатория. Штат укомплектован двумя педиатрами, одним врачом общей практики, стоматологом и акушеркой. В службе скорой помощи работают два фельдшера. На дежурстве находятся два автомобиля скорой медицинской помощи, один из которых новый и был получен в этом году.