Мужчина напал на припаркованные машины в Люберцах и попал на видео Житель Люберец гаечным ключом разбил лобовые стекла машин на парковке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Появилось видео, на которым житель Люберец с гаечным ключом напал на припаркованные во дворе жилого комплекса автомобили, пишет «360». Дебошир, увидев камеру, потребовал не снимать его.

Злоумышленник, по имеющимся данным, забрал гаечный ключ у кого-то из местных жителей. На опубликованных кадрах видно, что дебошир сначала подошел к одному из фургонов на парковке и начал бить по кабине и стеклу транспортного средства. Позднее из-за действий вандала пострадали еще несколько машин. Пока нет информации о том, что стало причиной для гнева мужчины.

Ранее в Сети появилась запись, на которой 20-летнюю девушку унесло в море из-за шторма на сочинском пляже. Пострадавшая прогуливалась по рекреационной зоне в компании молодого человека, с которым толкалась у воды. Сотрудники спасательных служб искали пропавшую на берегу, а после вышли в море на катере. Девушку не могут найти уже вторые сутки.

Прежде водитель иномарки в Казани также стал участников видео, когда врезался в фуру на дороге вдоль улицы Баки Урманче, двигаясь на полной скорости. При этом во время ДТП с легковой машины сорвало крышу.