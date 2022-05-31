На продажу выставили банки с запахом Родины для уехавших россиян

Фото Pixabay

Россиянин Александр Андрианов начал продавать банки с запахами Родины, чтобы вернуть домой уехавших соотечественников, сообщает «Газета.Ru». Он предлагает на «Авито» такие варианты, как «запах земли русской», «запах берёзок» и «запах борща». Мужчина объяснил идею тем, что из-за военной операции из страны уезжают «десятки, а то и сотни тысяч» молодых людей.

А мне хочется, чтобы эти люди, почувствовав заново запахи родной земли, переосмыслили своё поведение, захотели вернуться, потому что их компетенции и знания нужны здесь, и более того, я считаю, что только здесь они смогут себя проявить и стать счастливыми. Я не хочу на этом зарабатывать, это именно такая социальная миссия скорее, — рассказал Андрианов.

Ему хочется, чтобы эмигранты поняли: их место в России, а на Западе им никто особенно рад не будет.

Пока что на запахи спроса нет, объявление он выложил только сегодня, но уже написали два человека из России, заинтересовались. Если нужно будет, Андрианов допустил запуск массового производства.

Профессор кафедры демографии МГУ Ольга Воробьёва ранее спрогнозировала волну эмиграции из России в полтора-два раза выше, чем до пандемии COVID-19. По её мнению, некоторые россияне оценивают ситуацию в стране как «кошмарную» и это толкает их бежать из РФ. Проблема в том, что уезжает молодое и образованное население.