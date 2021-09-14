Россиянин избил совращавшего его дочь родственника

В начале июня 2021 года мужчина пришёл домой к родственнику и избил его за домогательства к дочери. Про них рассказала 15-летняя девочка. Об этом сообщают «Невские Новости».

По словам дочери напавшего, 36-летний родственник присылал ей свои фотографии, приходил в гости и приставал. С 12 июня он находится под арестом, ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

Возбуждённое уголовное дело в отношении отца об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью было прекращено. Потерпевший сам об этом попросил во время суда, но при этом потребовал моральную компенсацию в размере 80 тысяч рублей.

Ранее московская школьница обвинила в педофилии родного дядю, который также является её официальным опекуном. Девочка не хотела уходить домой после уроков, и это насторожило учительницу. Позднее девочка призналась, что дома над ней издеваются, отметив, что речь идёт о педофилии.