Мужчина избил коллегу из-за отказа в интиме и сказал, что она трансгендер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина избил свою коллегу после корпоратива из-за того, что она отказала ему в интиме, сообщает Telegram-канал Baza. В полиции задержанный пытался оправдаться тем, что девушка раньше была мужчиной, но сменила пол.

После корпоратива коллеги продолжили отмечать дома у молодого человека. В разгар вечера он начал приставать к девушке, которая ему отказала и начала собираться домой. Тогда мужчина четыре раза ударил гостью по голове, сломав ей нос.

В полиции нападавший оправдывался тем, что конфликт произошел по другой причине — девушка якобы призналась коллеге, что она трансгендер.

Следствие пришло к выводу, что здоровью девушки был причинен вред средней тяжести.

Ранее жительница Каменска-Шахтинского дала отпор мужчине, который в подъезде схватил ее за волосы и попытался залезть под юбку. Девушка, которая в этот момент говорила по телефону, принялась обороняться, избив нападавшего гаджетом и пирожным, которое купила в кондитерской.