https://static.news.ru/photo/91b5e0ee-3e87-11ea-99c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Мужчина жил со своими детьми в заброшенном доме на территории Читы, находясь в розыске. Отец скрывался от правоохранителей, боясь, что его посадят в тюрьму, а ребят отдадут в детский дом. Об этом журналистам в пятницу, 24 января, рассказал общественник Евгений Фёдоров.

Именно у него дома в настоящее время находится скрывавшийся отец вместе с детьми.

Фёдорову о происходящем рассказал друг, который нашёл семью во время прогулки с собакой. Товарищи пришли на место и долгое время не могли подобрать слов — настолько ужасны были условия проживания отца с детьми. Фёдоров с другом «просто стояли там и матерились, не зная, что сказать».

Условия были нереальные: они мылись просто в грязной воде, в грязных тазах, бегали босиком по холодному полу. Я сразу забрал их к себе домой. Помыл их, почистил, накормил, — цитирует общественника «360».

Позднее выяснилось, что мужчина находился в розыске по обвинению в избиении арендодателей, страдающих от алкоголизма.

Как ранее писал NEWS.ru, забайкальские следователи проверяют информацию о мужчине из Читы, который жил в аварийном доме без воды и отопления вместе с четырьмя малолетними детьми.