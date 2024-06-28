Мужа «королевы марафонов» пытаются «вытащить» из базы розыска МВД РЕН ТВ: защита Блиновского подала ходатайство о прекращении его розыска

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Блогер Елена Блиновская с супругом Алексеем

Защита супруга блогера Елены Блиновской, бизнесмена Алексея Блиновского подала ходатайство в Следственный комитет РФ о прекращении его розыска МВД, сообщила РЕН ТВ адвокат Юлия Старостина. Она отметила, что местонахождение мужчины публично известно.

Юрист отметила, что следователь делал запросы в воинскую часть, где служит Блиновский. В связи с этим, продолжила Старостина, она не может объяснить решение МВД объявить мужчину в розыск.

Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский допустил, что мужа Блиновской могли объявить в розыск из-за неявки к следователю. Он объяснил, что это обязательство могло быть частью меры пресечения, избранной подозреваемому. При этом подписание Блиновским контракта и участие в спецоперации не освобождает его от уголовной ответственности, добавил эксперт.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что мужа «королевы марафонов» объявили в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По данным канала, всего бизнесмену вменяют три статьи, в том числе легализацию денежных средств и соучастие в преступлениях супруги.

До этого Telegram-канал Mash написал, что бизнесмен принимает участие в боевых действиях под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. По его информации, предприниматель перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр.