Мужа «королевы марафонов» могут признать банкротом Mash: Алексея Блиновского могут признать банкротом из-за миллионного долга

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Алексей Блиновский

Супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, причина заключается в долге на 7 млн 636 тысяч рублей. Муж блогера не отдает эту сумму банку.

Иск в отношении Блиновского уже зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы, говорится в публикации. Авторы поста отметили, что мужа блогера не раз предупреждали о долгах и грозили судом. В этот раз Блиновский рискует получить статус банкрота. Также может произойти оценка всего имущества и его конфискация.

Блиновскому принадлежат 40 земельных участков площадью от 165 до 348 тысяч квадратных метров, 14 домов и квартира в Москве. Супруг «королевы марафонов» также владеет автопарком из двух джипов, мотоцикла, гидроцикла, грузовика и снегохода.

Адвокат Юлия Новичкова ранее прокомментировала объявление Алексея Блиновского в розыск. По ее словам, следствие уведомляло защиту об этом. Юрист отметила, что не знает, связано ли такое решение с мерой пресечения. Дальнейшие комментарии она давать отказалась.

Адвокат Сергей Жорин объяснил объявление Блиновского в розыск «обезжириванием блогеров». По его словам, в России наблюдается глобальный тренд. Адвокат допустил, что в ближайшее время россияне узнают и о других подобных делах.