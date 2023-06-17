Мужа Бабушкиной отправили под домашний арест

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Гацунаев

Мужа Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, обвиняемого в нападении на полицейского и перевозке наркотиков, отправили под домашний арест на время следствия, сообщается на сайте столичной прокуратуры. Государственное обвинение настаивало на взятии мужчины под стражу.

С участием Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 45-летнего мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Гацунаеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Бизнесмен не признал вину и отказался от дачи показаний.

Бабушкину и ее мужа задержали на Коровьем Валу в центре Москвы во время проверки документов Госавтоинспекцией. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили пакетик с белым порошком. Вещество направили на экспертизу, а супружескую пару — на медицинское освидетельствование.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что по статье 228 УК РФ Бабушкиной и Гацунаеву может грозить до 15 лет лишения свободы. По словам юриста, все зависит от объема наркотического вещества, которое могли найти в машине актрисы и ее мужа.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.