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Муж женщины, заменившей детей куклами на похоронах, обратился к россиянам

09:34, 12 февраля 2021

Житель Дагестана, супруга которого симулировала беременность и выдавала кукол за детей, выступил с обращением к россиянам.

Мужчина выразил благодарность за поддержку и оценил работу тех, кто по долгу службы помог ему разобраться в ситуации. Также он попросил всех воздержаться от критики.

Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора (Ставропольского края. — NEWS.ru), ни перинатального центра, — подчеркнул житель Дагестана.

По его словам, он поступал так, как должен поступать в такой ситуации отец, которым он себя искренне считал.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru заявил о том, что в истории с выдачей кукол вместо тел детей, скорее всего, виновато психическое заболевание.

Житель Дагестана пожаловался, что в перинатальном центре Ставрополя ему подменили новорождённых детей на кукол, после чего он обратился в правоохранительные органы. Позже, после проведенной проверки, глава Ставрополья назвал историю о выдаче кукол вместо тел детей выдумкой. В этом призналась сама женщина, которая ранее заявила, что вместо тел умерших младенцев выдали кукол. 

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